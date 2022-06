Sportomed Fitnessstudio Mannheim

Als unsere Experten von fifty fifty design den Auftrag erhielten, dem Sportomed Fitnessstudio in Mannheim ein neues Gesicht zu geben, bekamen sie von ihren Kunden einen klaren Auftrag: Die Mitglieder sollten nicht das Gefühl haben, in ein Fitnessstudio zu kommen, sondern vielmehr bereits beim Betreten den Alltag vergessen. Gewünscht war also eine Atmosphäre, die weniger an ein Gym erinnert als vielmehr an ein Design-Hotel. Wir zeigen euch, wie unsere Experten dieser Aufforderung nachgekommen sind und so eine ganz besondere Location geschaffen haben, die sowohl zum Trainieren als auch zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt.