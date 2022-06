Gartenideen für den Sommer 2015

Der April ist schon halb rum und es wird höchste Zeit, sich mental auf den Sommer vorzubereiten. Damit meinen wir nicht nur Eisessen, Grillpartys und Urlaubspläne, sondern auch den Garten, der diesen Sommer besonders viel Spaß machen soll. Wir haben uns mal bei unseren Experten umgesehen und euch ein paar coole Gartenideen mitgebracht, die in den kommenden Monaten so richtig Laune machen. Und was diese Saison unter freiem Himmel noch so angesagt ist, erfahrt ihr in unserem Ideenbuch Gartentrends 2015.