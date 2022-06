Das Haus, das mitdenkt

Werfen wir einen Blick in das Innere des Hauses, die Küche. Hier wurden in einer senffarbenen Wand, Schränke und die Elektrogeräte auf rückenschonender Ebene positioniert. Parallel dazu ordnet sich eine weitere Zeile an, die mit dem kubischen Aufbau das Konzept des Innen- sowie des Außenraums unterstreicht.