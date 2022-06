5 Räume im wohnlichen Industrie-Design einrichten

Beginnen wir mit dem Dreh- und Angelpunkt einer jeden Wohnung, dem Esszimmer: Hier setzte der Inneneinrichter auf klassische Elemente, die mit prägnanten Stücken aus dem Industriedesign kombiniert wurden. Die lange Tafel wird von sechs Y-Chairs gesäumt. Diese stammen aus der kreativen Feder des Dänen Hans J. Wegner. Der Tischler, Architekt und Möbeldesigner ist bekannt für seine Stühle und entwarf etwa 500 unterschiedliche Modelle. Der Tisch bietet ein verstecktes Detail, sodass die Verbindung zum Industriedesign hergestellt wird. Das Metallgestell trägt an den Ecken Nieten, die den robusten Stil bestens zum Ausdruck bringen. Für das richtige Licht sorgen zwei Werkstattleuchten, die auf gleicher Ebene angebracht wurden. Da man die Zeit an einer geselligen Runde schnell vergisst, wurde Abhilfe in Form einer großformatigen Uhr geschaffen, die man von Bahnhöfen kennt. Farblich setzte man in dem Esszimmer auf dunkle markante Töne, die für Gemütlichkeit sorgen.