Moderne Villa mit verrücktem Balkon

In Meerbusch in der Nähe von Düsseldorf haben unsere Experten von SOHOarchitekten für ihre Kunden eine echte Traumvilla errichtet - XXL-Garten, Pool und Sprungbrettbalkon inklusive. Werft mit uns einen Blick in dieses moderne Traumhaus mit Rheinblick und jeder Menge Platz zum Leben und Wohlfühlen.