Von der Fabrik zum modernen Loft

In Berlin-Alt-Treptow wurde die Fabriketage einer alten Druckerei in ein Heim für die ganze Familie umgebaut. Das Architekturbüro studioinges übernahm die Neugestaltung und orientierte sich bei der Planung an den Wünschen der zukünftigen Bewohner: Ein Wohnbereich sowie ein großes Büro sollten auf der Etage Platz finden. Der industrielle Charakter der Räumlichkeiten sollte unbedingt erhalten bleiben.