homify 360°: außen Siebziger, innen modern

Wie bereits in der Einleitung erläutert, war die Rede von markanten Formen. Betrachten wir das Einfamilienhaus von außen, wird im Handumdrehen klar von was wir gesprochen haben. Das Design des Gebäudes wird bestimmt von der dominanten Form des Daches. Dieses liegt wie eine bleierne Skulptur auf dem Glaskubus. An den begrenzenden Außenlinien des Daches zeigt sich der Aufbau am massivsten, zur Dachmitte verjüngt sich das Arrangement. Die vertikalen Flächen des Daches wurden mit Kupferplatten verkleidet, die im Zuge der Zeit eine dunkelbraune Patina angenommen haben. Die Überkragungen sind ein deutliches Indiz der 1970er-Jahre und wurden auch bei diesem Beispiel zelebriert.