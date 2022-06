6 stylishe Wohnideen

Die goldene Designregel Schwarz-weiß geht immer finden wir auch in der MY CHINA! Ca' d'Oro von SIEGER by FÜRSTENBERG Kollektion bestätigt. Der starke Kontrast zwischen diesen beiden Nichtfarben ist aufregend und klassisch, cool und elegant, modern und zeitlos zugleich. Das Geschirr wird in den Ateliers der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG aufwendig von Hand hergestellt und dekoriert und ist all denen gewidmet, die edle Materialien und spannende Musterkontraste zu schätzen wissen.

Ihr braucht noch mehr kreative und stylishe Wohninspiration? Kein Problem: Hier und hier findet ihr viele weitere originelle Einrichtungsideen.