Schlaues Haus mit Smart Home-Technik

Von der gegenüberliegenden Seite aus betrachtet, fällt der Blick direkt auf die Küche mit der Theke. Passend zum puristischen Gesamteindruck, wurde auch die Küche in der Nichtfarbe Weiß gehalten und für diese ein schlichtes, aber hochwertiges Design vorgesehen. Für den Wow-Effekt sorgt hier die indirekte Beleuchtung in Form eines LED-Lichtkranzes. Dieser führt als Rahmen um die Schrankwand und schillert in jeder Farbe des Regenbogens von Sonnengelb über Violett und Grün bis hin zu Rot. Die Blicke auf sich zieht ebenso die Deckenlampe, die durch ihre ausgefallene Form besticht. Weitere Beleuchtungsideen für Küche und Esszimmer findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.