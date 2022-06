Das Haus mit den vielen Badezimmern

Der Streit ums freie Badezimmer herrscht in jeder intakten Familie und spaltet in den stressigsten Momenten die Gemüter. Das Haus, das wir euch jedoch heute vorstellen, besitzt so viele Badezimmer, dass wohl eher darum gezankt wird, wer in welchem Vorlieb nehmen möchte. Ja, manchmal ist die Welt ungerecht.

Entworfen wurde das Einfamilienhaus von dem Architekturbüro Cordes Architektur. Diese sind in Wassenberg, Nordrhein-Westfalen ansässig und haben sich neben Wohnungsbau auch auf gewerbliche Bauten spezialisiert.