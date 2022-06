7 Tipps zum Energiesparen zu Hause

Auch in Sachen Beleuchtung können wir sehr viel Energie einsparen. Zum einen, indem wir so viel Tageslicht wie möglich nutzen und auf zusätzliche künstliche Lichtquellen verzichten. Die zweite wichtige Regel, an die wir uns alle halten sollten, ist die, stets alle unnötigen Lichter auszuschalten und keine Räume zu beleuchten, in denen sich niemand aufhält. In Flur und Treppenhaus ist eine Abschaltautomatik empfehlenswert, die sicherstellt, dass dort nur Licht angeht, wenn es auch wirklich jemand benötigt. Bei der Frage nach der richtigen Glühbirne haben inzwischen LED-Lampen die Nase vorn, denn sie sind zwar in der Anschaffung teurer als herkömmliche Glühbirnen und Energiesparlampen, verbrauchen aber wesentlich weniger. Und dadurch, dass man mit ihnen bis zu 85 Prozent Energie spart, rechnen sich die höheren Anschaffungskosten ziemlich schnell. Energiesparlampen sind auch eine energiefreundliche Lösung, enthalten aber Quecksilber und müssen daher im Sondermüll entsorgt werden. Wenn möglich, sollte man übrigens Lampen und Leuchten mit Dimmerfunktion nutzen und helle Lampenschirme wählen, um die Beleuchtungswirkung zu verstärken.