6 Tipps, um ein kleines Ankleidezimmer zu gestalten

Begehbare Kleiderschränke finden oftmals in Räumen einen Platz, die aufgrund ihrer Architektur nicht für andere Möbel genutzt werden können. Hierzu zählen mitunter sehr schmale Zimmer, die durch das Einsetzen eines Bettes, Sofas oder Tisches kaum mehr Raum lassen würden. Diese Zimmer können von Experten hervorragend in begehbare Kleiderschränke umgewandelt werden. An den Seiten lassen sich hervorragend Kleiderstangen befestigen (wie auf dem Bild zu sehen ist es auch möglich, diese hinter Türen zu verstecken, sodass der Raum immer aufgeräumt erscheint). Dazu finden hier Schuhe in einem Schrank ihren Platz und nehmen so weder im Flur noch in Vorräumen Platz weg. Zusätzliche Kleiderstangen können Raum bieten, um Kleidung zum Lüften aufzuhängen. Im besten Fall befinden sie sich in der Nähe der Fenster, sodass sie von der frischen Luft durchweht werden können. Schmale Bänke als Ablage- oder Sitzmöglichkeit finden meist auch in schmalen Ankleidezimmern einen Platz. Nur in sehr kleinen Räumen muss man auf diesen Komfort verzichten.