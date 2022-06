Einfamilienhaus auf Stelzen

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass wir es hier mit einem wahrlich einzigartigen Haus zu tun haben. Die Bauherren wünschten sich ein Zuhause, das sowohl zur ländlichen Umgebung als auch in ihr relativ kleines Budget passt, die Natur ins Wohnkonzept integriert und gleichzeitig modernes Wohnen möglich macht. Darüber hinaus stellte die Topografie des Grundstücks eine Herausforderung dar, denn der Bauplatz erstreckte sich am Hang und hatte einen Höhenunterschied von 17 Metern. Die Lösung: Man verpasste dem Einfamilienhaus stabile Stelzen, die es auf der Vorderseite emporheben und so an das Gefälle anpassen.