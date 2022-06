Mit diesen Tricks wird dein Flur super gemütlich!

Fahrräder im Hausflur sind seitens der Vermieter nicht gern gesehen und in vielen Fällen sogar verboten. Damit euer Rad im Flur nicht viel Fläche in Anspruch nimmt, könnt ihr dieses besonders platzsparend an der Wand aufhängen. Die sicheren Befestigungen sorgen dafür, dass sich euer Fahrrad immer am selben Platz befindet und euch in den normalen Alltagssituationen nicht stört. Zudem sind die Halter in unterschiedlichen Größen erhältlich und lassen sich damit perfekt an euren jeweiligen Radtypen anpassen. Durch das schlichte Design fallen die kleinen Accessoires nicht wirklich auf und lassen euer Rad als individuellen Raumschmuck im Flur wirken.