Ideen für ein gelbes Wohnzimmer

Die Wände in Gelb zu streichen, erfordert schon etwas Mut. Soll lieber nur eine Wand in Gelb zum Hingucker werden, kann man ruhig auch zu ausgefallenen Motiven greifen. Mit einer Fototapete lässt sich das ganz leicht realisieren. Trendwände bringen das Motiv einer Primel in prächtiger Farbvielfalt auf eine Tapete und geben uns damit eine simple Möglichkeit zum Verschönern der Wände. Unser Tipp: Bei so einem kräftigen Farbakzent die Wände in einem sanfteren Ton der gleichen Farbfamilie gestalten oder auf ein schlichtes Weiß setzen.