homify 360°: Urbanes Haus aus Beton

Die öffentlichen Räume aller Wohnungen siedeln sich an der großflächigen Fensterfassade an. Da diese in den Hof ausgerichtet sind, profitieren die weitläufigen Räume nicht nur von der Helligkeit, sondern ebenso von der dort vorherrschenden Privatsphäre. In diesem Wohnbeispiel besannen sich die Bewohner auf eine minimalistische Einrichtungsweise, sodass der pure Raum mit seiner klaren Formensprache und den prägnanten Materialien zu wirken beginnt.