Wie schaffe ich mehr Platz im Kinderzimmer?

Im Idealfall passen sich eure Aufbewahrungsmöglichkeiten an die Spielsachen und die Kleidungsmenge im Kinderzimmer an. Damit Schränke, Regale und Co. nicht nur gut aussehen, sondern auch in praktischer Hinsicht überzeugen können, solltet ihr euch für einen ausgeglichenen Mix aus großen und kleinen Schubladen sowie Boxen entscheiden und diese anschließend entsprechend bestücken. Damit ihr keinen Stauraum verschenkt ist es zudem immer ratsam, am besten zusammen mit dem Kind, nicht mehr benötigte Spielsachen und zu kleine Kleidung regelmäßig auszusortieren. Vor allem in vergleichsweise kleinen Kinderzimmern ist eine Aufbewahrung unter dem Bett besonders beliebt. Das spart nicht nur Platz, sondern nutzt zudem die gesamte Fläche des Bettes, um alle Gegenstände des Alltags schnell wiederzufinden. Die Zeiten, in denen hier ausschließlich Bettwäsche bzw. -bezug ihren Platz fanden, sind definitiv vorbei.