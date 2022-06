9 minimalistische Fassaden, die euch beeindrucken werden

Studio of Architecture and Design "St.art"

Minimalisitische Fassaden findet man auch in einer deutlich industrielleren Ausführung. Die russischen Architekten von ST.ART entschieden sich für einen interessanten Mix aus Stein und Beton, um diese außergewöhnliche Außenansicht zu kreieren. Großzügige Aussparungen brechen mit der strengen Optik und verleihen dem Haus Persönlichkeit. Noch mehr Überzeugung für Sichtbeton in und am Haus leistet unser passendes Ideenbuch.