So richtest du ein Kinderzimmer im Vintage-Look ein

Wer ein Kinderzimmer im Vintage Look einrichten will, braucht natürlich vor allem die passenden Möbel. Das müssen nicht unbedingt originale Antiquitäten sein. In vielen Shops und Online Stores gibt es zahlreiche Kinderzimmermöbel wie Betten und Wiegen, die optisch an Vintage-Teile erinnern, in Wahrheit aber neu hergestellt wurden. Diese Möbel stehen den Originalen aus längst vergangenen Zeiten ästhetisch häufig in nichts nach. Wenn ihr Wert auf Authentizität legt und dennoch kein Vermögen ausgeben wollt, empfiehlt es sich, auf verschiedenen Flohmärkten zu stöbern. Dort kann man oft tolle Schnäppchen machen. Oder ihr wendet euch zum Beispiel an unsere Experten von anders & artig, die in ihrem Berliner Laden zahlreiche Vintage-Möbel aus verschiedenen Epochen anbieten. Wie wäre es beispielsweise mit diesem wunderschönen antiken Kinderbett, das ungefähr aus dem Jahr 1900 stammt und in liebevoller Handarbeit aufwändig restauriert und mit hochwertiger traditioneller englischer Farbemulsion in einem sanften Hellblau bemalt wurde? Dieses einzigartige, alte Holzbett verleiht wirklich jedem Kinderzimmer Charakter!