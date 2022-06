6 zauberhafte Ideen für einen maurischen Garten wie aus 1001 Nacht

Die Mauren legten bei der Gestaltung ihrer Gärten viel Wert auf bunte Farben, die sich beispielsweise in Tüchern und Zierkissen, aber auch in Lampen oder Teelichtern finden können. Dabei werden klare und kraftvolle Farben mit freundlicher Ausstrahlung bevorzugt: ein strahlendes Blau oder Türkis, ein leuchtendes Pink, ein sonniges Gelb, geheimnisvolles Violett oder lebensfrohes Orange. Diese Vorliebe für farbenfrohe Accessoires entstand aus einer Not heraus: Da in Wüstenländern der Sommer oftmals so heiß ist, dass die blühenden Pflanzen vertrocknen oder geradezu verbrennen, wurde dem Garten kurzerhand durch Schmuckstücke in ansprechenden Farben ein lebendiges Flair verliehen. Sie sorgen auch dann für attraktive Akzente, wenn die Pflanzen dem heißen Klima zum Opfer gefallen waren. In den Gärten Nordeuropas können die farbenstarken Accessoires auch an eher trüben Sommertagen für lebensfrohe Highlights sorgen und die bunten Früchte des Südens wie Orangen und Zitronen ersetzen, die in den nördlichen Breitengraden meist nicht erfolgreich kultiviert werden können.