Was ist beim Kauf eines Kühlschranks zu beachten?

Überlegt euch, welchen Bedarf an Kühlraum benötigt und kombiniert dies mit dem Raum, den eure Küche zur Verfügung stellt. Ob ihr ein Gefrierfach benötigt hängt beispielsweise davon ab, was ihr gefrieren möchtet. Das erfrischende Eis im Sommer lässt sich mühelos im Gefrierfach aufbewahren. Kocht ihr jedoch viel und legt Wert auf eine frische Nahrungszubereitung, ist eventuell ein größerer Gefrierbereich ratsam.

Bevor ihr gleich zur Tiefkühltruhe greift, könnt ihr Kühl- & Gefrierkombinationen in die engere Wahl aufnehmen. Auch hierfür bieten die Hersteller unterschiedliche Größen mit verschiedenen Leistungsklassen. Die Größe richtet sich hierbei in der Regel nach der Anzahl der Personen, die in den Genuss frisch zubereiteter Nahrung kommen. Führt ihr einen Singlehaushalt oder lebt zu zweit in einer Wohnung, ist es häufig schon ausreichend, wenn der Gefrierbereich doppelt so groß ist, wie ein Gefrierfach in einem durchschnittlichen Kühlschrank.