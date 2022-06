Akzente setzen in der Küche

Ein warmes Weinrot wirkt immer besonders intensiv und voller Energie. Rot in der Küche sorgt für einen ernormen Wohlfühlfaktor und strahlt Wärme und Lebensfreude aus. Wem große Flächen und Fronten in der Power-Farbe dann doch zu intensiv sind, der setzt mit ein wenig Wandfarbe, einem amerikanischen Kühlschrank in Weinrot oder roten Küchengeräten geschmackvolle Akzente.