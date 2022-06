6 tolle Ideen für Möbel aus Paletten

Träumt ihr von einem Bett aus Holzpaletten? Bei unseren Experten findet ihr einige Anregungen. Hier zeigen wir euch ein ganz besonderes Modell in einem Loft. Das Bett schwebt über dem Boden, da es mit robusten Seilen an der Decke befestigt ist. Stabil und trotzdem beweglich, lässt euch dieses Bett sanft in den Schlaf schaukeln und ist ein wahres Highlight für jede Wohnung. Die Konstruktion macht sich aber nur in Räumen mit sehr hohen Decken gut, zum Beispiel in einem gut sanierten Altbau oder natürlich in einem Loft. Die Paletten sind naturbelassen, also nicht lackiert, und das helle Holz verströmt eine angenehme Wärme. Besonders schön sieht dieses Bett mit weißer Bettwäsche aus. Der loftige Industrialstil wird mit Vintage-Elementen kombiniert und wirkt deshalb nicht ganz so kühl, wie es dem Industrialstil oft zueigen ist.