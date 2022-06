Natursteinhaus mit Panoramablick in Bacharach

Das moderne Einfamilienhaus in Bacharach verzaubert durch klare Formen, kräftige Gesten und das raffinierte Zusammenspiel der Materialien Glas, Naturstein und Beton – und das alles eingebettet in eine malerische Landschaft am Hang. Das Gebäude verbindet gekonnt die Massivität und Geborgenheit eines Natursteinhauses mit der Leichtigkeit und Eleganz moderner Glasarchitektur.