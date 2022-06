homify 360°: Niedrigenergiehaus am Neckar

In Rottenburg am Neckar haben unsere Experten von Böser architektur für ihre Kunden den Neubau eines Einfamilien-Niedrigenergiehauses durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein Haus nach KfW 60-Standard, dessen Energiebedarf noch geringer ist, als es die Energieeinsparverordnung vorschreibt. Doch dieses Projekt überzeugt nicht nur in Sachen Energiesparen, sondern auch durch eine ganz besondere Optik und ein großzügiges, offenes und modernes Wohnkonzept.