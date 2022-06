Haus des Jahres 2014

Im Zentrum des Hauses ordnet sich der zentrale Versorgungskern an. Dieser beherbergt eine Küche. Direkt dahinter schließt das Badezimmer an. So befinden sich die Räume des öffentlichen Lebens in einem freiem Riegel. Dominiert wird das schlichte Interieur von Holzmöbeln, die aus unterschiedlichen Epochen stammen und Bewegung in den Entwurf bringen. Farbliche Akzentuierung verspricht das violette Sofa, das harmonisch mit der schwarzen Koloration der Wände und Decken einhergeht.