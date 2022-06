Thema der Woche: Lieblingsstücke aus Holz

Größere Stämme, größere Tische: Aus dem vollen Stamm ausgewachsener Bäume aus Berlin und Umgebung fertigt Uniic Möbelunikate an.

Das Vollholz bietet eine besondere Vielfalt an Farbe und Form. Umso wichtiger ist es den Experten von Uniic, den kompletten Herstellungsprozess in Eigenregie zu betreuen. Dazu zählen das Sägen, Transportieren, Trocknen und Verarbeiten des Holzes. Nur so kann eine hohe Qualität und Einzigartigkeit gewährleistet werden. Zusätzlich erhält jedes Möbelstück eine Garantie von zehn Jahren.