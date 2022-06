6 Tricks, die niedrige Decken höher wirken lassen

Die Farbwahl spielt eine große Rolle in Räumen mit niedrigen Decken. Damit diese nicht erdrückend wirken, empfiehlt es sich, sie in hellen Nuancen zu streichen. Strahlendes Weiß, sanfte Creme- oder zarte Pastelltöne eignen sich am besten für niedrige Decken, denn sie öffnen das Zimmer optisch, reflektieren das Licht besser und lassen die Decke weiter entfernt wirken. Auf diese Weise erscheint der Raum gleich viel größer und heller. Will man ein wenig Farbe ins Spiel bringen, dann am besten mit kühlen Tönen wie hellem Blau oder Flieder. Diese lassen den Eindruck von Weite entstehen und die Decke optisch zurücktreten. Generell empfehlen Experten, die Decke möglichst immer eine Nuance heller zu gestalten als die Wände, denn so rücken letztere in den Fokus und der Raum kommt einem höher vor, als er in Wirklichkeit ist. Damit niedrige Decken großzügig und luftig leicht wirken, ist es aber wichtig, auch die Wände so hell und frisch wie möglich zu gestalten. Dunkle Töne würden das Zimmer trotz heller Decke beengt erscheinen lassen. In Bezug auf den Bodenbelag sieht die Sache jedoch anders aus: Hier kann man durchaus mit einer dunkleren Farbe arbeiten, welche Decke und Wände als Kontrast noch heller und höher wirken lässt.