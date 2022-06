Triste Ruine wird farbenfrohe Schönheit

Ein besonders überraschendes Vorher-Nachher-Projekt führt uns auf die wunderschöne, portugiesische Insel Madeira in den Ort Sao Vicente. Umgeben von herrlichster Natur thront dort ein unglaublich anmutiges Anwesen über der Nachbarschaft. Das war aber nicht immer so: Bevor die Experten von MSB Arquitectos Hand anlegten, sah es hier ganz anders aus. Von dem ehemaligen Haus war kaum mehr als die Grundmauern übrig. Der Lauf der Zeit hat seine Spuren hinterlassen und so gab es viel zu tun, aber auch eine Menge Potenzial auszuschöpfen. Das Ergebnis ist einfach umwerfend! Nicht verwunderlich also, dass dieses Projekt eine Reihe internationaler Preise gewonnen hat.