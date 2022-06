Ein kleines Haus in der Großstadt

Heute führt uns unsere homify 360°-Reise in die mexikanische Millionenstadt Monterrey. Wie in Großstädten üblich, ist auch hier der Wohnraum eher knapp bemessen. Dennoch wünschten sich die Kunden unserer Experten von LGZ Taller de arquitectura ein großzügiges Zuhause, welches das Bestmögliche aus dem relativ begrenzten Platzangebot ihres Grundstücks herausholen sollte. Auf dem Wunschzettel standen ein möglichst weitläufiger Außenbereich mit Pool, ein modernes Interieur und große, lichtdurchflutete Räume, ohne dabei auf Privatsphäre in der dicht bebauten Stadt verzichten zu müssen. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.