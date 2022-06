So dekoriert ihr euer Zuhause im mediterranen Stil

Um einen mediterranen Lebensstil auch in Bezug auf die verwendeten Möbel perfekt wiedergeben zu können, solltet ihr euch immer für einen Mix aus Holz und Eisen entscheiden. Die Möbelstücke sind nicht nur weitestgehend resistent gegenüber Gebrauchsspuren aller Art, sondern auch überdurchschnittlich stabil und entsprechend lange haltbar. Überzeugt euch beim Einrichten im mediterranen Stil am besten von der unglaublichen Bandbreite, die euch die Designer aus aller Welt in der heutigen Zeit bieten. So ist es beispielsweise mittlerweile leicht möglich Tische, Sitzgelegenheiten, Regale und Co. gezielt im mediterranen Stil aufeinander abzustimmen und damit den Look der Einrichtung nachhaltig zu bestimmen. Achtet jedoch vor allem bei kleineren Räumen immer darauf, dass ihr den betreffenden Holzton etwas heller auswählt und gegebenenfalls auf die Wandfarbe abstimmt! Viele Ideen in Bezug auf moderne und klassische Möbel findet ihr hier!