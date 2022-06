Der Sommer ist endlich da und mit ihm eine ganz besondere Trendfarbe: Türkis! Die strahlende Nuance zwischen Grün und Blau ist eine dieser Farben, die uns sofort in Sommerlaune versetzen und uns von karibischen Stränden, fruchtigen Cocktails und entspannten Nachmittagen am Pool träumen lassen. Wir haben ein paar frische Ideen in Türkis mitgebracht, die den Sommer in unser Zuhause bringen und einfach nur gute Laune machen.