homify 360°: luxuriöses Fertighaus mit Pool

Auch der Wohn- und Essbereich wurden miteinander kombiniert, um ein möglichst offenes, frisches Wohngefühl zu erzielen. Der Absolute Hingucker im Esszimmer ist ohne Zweifel die lange Holztafel, die extrem massiv und gleichzeitig elegant wirkt. Darum herum wurden altmodisch-romantische Stühle in Weiß platziert, um den rustikalen Flair des Tisches ein wenig abzumildern. Dank der bodentiefen Verglasung fällt viel natürliches Licht in den Bereich, was für eine freundliche Atmosphäre sorgt und den Blick auf den Pool freigibt.

