Mit diesen Schlafzimmerideen vertreibst du den November-Blues

Wer sich mit der Gestaltung seines Schlafzimmers gegen den November-Blues wappnen will, sollte dabei alle Sinne ansprechen. Es gilt also auch die Wirksamkeit angenehmer Düfte zu nutzen und in den Alltag zu integrieren. Experten zufolge sind zum Beispiel Jasmin und Bergamottenöle dafür bekannt, die Stimmung zu heben, denn sie rufen in unserem Gehirn Bilder und Erinnerungen an den Sommer hervor. Letztendlich soll sich aber jeder für seinen individuellen Lieblings- und Wohlfühlduft entscheiden. In welcher Form, ist auch ganz euch überlassen. Duftkerzen, Aromaöle, Duftstäbchen – erlaubt ist, was euch glücklich macht. Und wem das Aufstehen in den Wintermonaten besonders schwer fällt, für den haben unsere Experten von Lumie eine besondere Erfindung: Der Lichtwecker Iris kombiniert Aromatherapie mit einem simulierten Sonnenaufgang und -untergang und unterstützt uns so dabei, abends entspannt und gut einzuschlafen und morgens erfrischt und erholt aufzuwachen. Das Tolle; Jeder kann Iris mit seinen persönlichen Lieblingsaromen bestücken, zum Beispiel mit anregenden, spritzigen Zitronendüften zum Aufwachen und einem entspannenden Öl wie Lavendel zum Einschlafen.