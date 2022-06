Verwandlung eines Hamburger Hauses

Werfen wie einen Blick in die Küche. In diesem Bereich ist Farbe eingezogen, um einen wohnlichen Charakter zu erhalten. Die Wand wird geschmückt von gelb-roten Mosaikfliesen, die für eine farbenfrohes Design sorgen. Das prägnante Fliesenmuster findet nochmals Verwendung in den Oberflächen der Schränke und kommt dort in dezenter Ausführung zum Gebrauch. Um eine dezente Basis zu schaffen, wurden die Fronten der Küchenschränke in Weiß gehalten. Die Arbeitsplatte aus Holz, die eine honiggelbe Färbung aufweist, fügt sich stimmig in das Bild ein.