6 besondere Betten

Mal was anderes! , dachten sich unsere Experten von der Schreinerei Haas, als sie dieses Bett entwickelten. Das Ergebnis: Eine außergewöhnliche Schlafstätte mit zahlreichen Highlights. Zum einen ist das Bett um 360° drehbar. Man kann also, wenn man möchte, dem Sonnenverlauf folgen und das Ganze einfach per App steuern. In die Lehnen integriert ist außerdem ein Soundsystem für musikalische Stunden und eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung. Durch die Standfläche von nur einem Meter Durchmesser wirkt das Bett, als würde es schweben.