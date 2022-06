Gartendesign für jeden Geschmack

Bei dieser Außenanlage im Kanton Schwyz wurde Wert darauf gelegt, das weitläufige Areal möglichst naturnah und idyllisch zu gestalten. Dennoch sollten Struktur und eine gewisse Ordnung in den Garten gebracht werden, was durch eine geschickte Zonierung der einzelnen Bereiche erreicht wurde. Darüber hinaus wurde auf mediterran angehauchte, elegante Outdoor-Möbel gesetzt, die für ein stimmiges Gesamtbild und eine Prise Mittelmeer-Feeling mitten in der Schweiz sorgen.