Office Loft bei Stuttgart

Die perfekte Akustik spielt in einem Großraumbüro eine entscheidende Rolle. Unsere Experten statteten daher die Decke mit Baffeln aus Akustik-Schaumstoff aus, welche speziell für die industriell geprägte Bestandsdecke angefertigt und in einem durchlaufenden Raster befestigt wurden. Zusammen mit der Form des Teppichbelages wird der Raum auf diese Weise geschickt zoniert und der Arbeitsbereich deutlich abgegrenzt. Als akustische Trennwand direkt am Arbeitsplatz wurde ein Paneel auf die Tische angebracht.