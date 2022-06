Ausbau eines Dachgeschosses in Hamburg-Eimsbüttel

In unmittelbarer Nähe des Esszimmers ordnet sich unter der Dachschräge eine Küche an. Um ein stimmiges Ensemble zu erhalten, wurden die Fronten ebenso wie der Essbereich in Weiß gehalten. Die hellblaue Tapete mit floralen Dekor wertet die Zone unterhalb der Schräge auf. Für viel natürliches Licht sorgen die Dachfenster.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Ort: Hamburg-Eimsbüttel

Wohnfläche: 80 Quadratmeter

Leistungsphasen: 1-9

Fertigstellung: 2008