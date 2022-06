Alltagsgegenstände überraschend interpretiert

Alltagsgegenstände wie Vasen, Uhren, Tassen oder Lampen haben in der Regel nicht viel Überraschendes an sich. Klar, es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen, Farben, Designs und Stilrichtungen, aber all diese verschiedenen Varianten halten sich dennoch meist an altbekannte Konzepte. Nicht so bei Sabrina Fossi. Die Produktdesignerin zeigt, was passiert, wenn man sich von diesen festgefahrenen Vorstellungen löst. Ihre Werke verblüffen mit überraschenden Ideen und zaubern uns mit ihrer unkonventionellen Sicht der Dinge ein Lächeln aufs Gesicht. Aber seht am besten selbst…