Frühlingstrends 2015: Tropisch-exotisch

Zu den absoluten Frühlingstrends 2015 in Sachen Interior Design gehört der exotische Tropen-Style. Was dabei nicht fehlen darf? Palmenprints, pinke Flamingos, Ananasdrucke, Papageienmotive und jede Menge Farbe. Dass es dabei nicht übertrieben bunt zugehen muss, zeigen die Stylingideen unserer Experten, die den tropisch-exotischen Trend 2015 auf ein neues Level heben und es ein wenig dezenter und eleganter gestalten. So oder so können wir uns mit diesem fröhlichen Style schon mal so richtig auf den Sommer einstimmen.