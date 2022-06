Wie bereite ich mein Haus auf eine Verkaufsbesichtigung vor?

Sauberkeit und Ordnung sind das A und O bei jedem Besichtigungstermin. Bevor die ersten Interessenten das Haus begutachten, muss dieses komplett aufgeräumt und geputzt werden. Hierbei müssen alle Räume berücksichtigt werden, inklusive Keller und Dachboden. Um den perfekten ersten Eindruck zu erzielen sollten herumliegende Schuhe und Jacken im Eingangsbereich verschwinden. Im Bad müssen Zahnbürsten, Cremes und andere private Gegenstände weggeräumt werden, der Toilettendeckel muss immer heruntergeklappt sein und statt bunten, unterschiedlichen Handtüchern sollten schlichte, saubere aufgehängt werden. Mit einem Mikrofasertuch können Badarmaturen auf Hochglanz poliert werden, was einen besonders sauberen und gepflegten Eindruck macht. Lebensmittel und Geschirr in der Küche verschwindet von der Arbeitsfläche und wird fachgemäß in den Schränken verstaut. Achtet hier (und im Bad) besonders auf Sauberkeit und wischt am besten vor jeder Besichtigung noch einmal mit dem Staubtuch nach. Die Betten im Schlafzimmer sollten gemacht werden, und im besten Falle mit einer Tagesdecke und dekorativen Kissen verschönert werden. Geputzte Fenster sind der absolute Pluspunkt und schaffen einen klaren Ausblick in den Garten. Achten zudem darauf, dass nicht zu viele persönliche Gegenstände herumliegen. Familienfotos sind zwar schön, vermitteln dem potenziellen Käufer jedoch nicht das Gefühl, bereits in seinem zukünftigen Eigenheim zu stehen. Wenn der Betrachter jedoch neutralen Grund betritt, hat er einen größeren Spielraum, sich bereits auszumalen, wie er das Haus einrichten und personalisieren würde.