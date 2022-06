Mit Möbeln und Accessoires verschiedene Wohnstile kreieren

Ein samtig- und gold-schimmerndes Sofa ist der Mittelpunkt des Wohnzimmers. In der Kombination mit Schwarz wird die helle Farbe noch mehr betont und in gewisser Weise umrahmt. So werden mit schwarzen Vorhängen, Kissen, einem gold-schwarzen Bild und einem schwarzen Aquariumschrank Akzente gesetzt. Die hellgraue Wand unterstreicht die elegante Farbwahl perfekt.