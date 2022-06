Tolle Holzhäuser

Dieses kleine feine Haus für zwei zeigt uns, das Holz sich natürlich auch wunderbar eignet, um Gebäude in der Bungalowbauweise zu errichten. Das Querformat der Holzfassade zieht das Haus optisch in die Breite und außerdem schmiegt es sich durch die Materialwahl seiner Fassade so harmonisch in seine Umgebung, wie es nur ein Holzbau könnte.