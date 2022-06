Kühler wohnen: Tipps gegen die Hitze

Eine weitere Maßnahme im Kampf gegen die Hitze in der Wohnung ist das richtige Lüften. Hierbei kommt es vor allem auf den richtigen Zeitpunkt an. Wer tagsüber lüftet oder das Fenster auf Kipp stellt, lässt nur noch mehr Hitze herein. Besser: Spät abends, nachts und früh morgens lüften - und zwar mit weit geöffneten Fenstern und Türen.