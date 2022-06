Vorher-Nachher: Von der Baracke zur Villa

Ungewöhnlich ist das Raumprogramm des Hauses. Denn um private Rückzugsorte in den großen Räumen zu schaffen, entschied man sich dafür, Kuben einzustellen, die ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. In der hellgrünen Box wurde beispielsweise ein Badezimmer untergebracht. Das Grün wird erneut in einem Regalfach aufgenommen und bildet somit eine gestalterische Parallele. Die Böden waren einst in einem schlechten Zustand oder überhaupt nicht vorhanden. Man setzte in den Wohnbereichen einen massiven Parkettfußboden aus Kastanie ein. Dieser erstreckt sich jedoch nicht über die gesamte Fläche, sondern wird unterbrochen, sodass Holzemporen entstehen und eine zusätzliche Zonierung hervorgerufen wird. Die ebenen Zwischenräume der Holzemporen füllte man mit Fliesen aus, die verspielte Dekore tragen.