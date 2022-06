Haus mit den vielen Fenstern

Ein absolut konträre Gestalt weist die Rückansicht auf. Der scheinbar kubische Bau öffnet sich zum See und präsentiert Räume, die sich von dem Hauptgebäude distanzieren, auseinander klaffen und wieder ineinander greifen.

In nur sieben Monaten Bauzeit wurde das Haus am Schwielowsee in Holzbauweise errichtet. Die schnelle Montage ist dem Wand- und Dachsystem zu verdanken. Diese wurden kreuzweise von der Firma Lenotec verleimt. Die Elemente fertig auf das Grundstück geliefert und werden dort in nur wenigen Stunden aufgebaut. Prägnant sind die Holzoberflächen, die im Inneren sichtbar blieben und einen großen Stellenwert in der innenarchitektonischen Wirkung einnehmen. Beheizt wird das Haus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.