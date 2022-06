Modernes Loft in alter Fabrik

An die perfekte Wohnung stellt man viele Anforderungen: Die Lage muss stimmen, genauso wie der Preis und die Energiebilanz. Dabei soll am besten auch der Charakter nicht auf der Strecke bleiben. Alle diese Anforderungen erfüllt das Projekt, welches wir euch hier vorstellen möchten. Denn in Neustadt an der Weinstraße wurde eine alte, denkmalgeschützte Tuchfabrik komplett saniert. So sind 53 Wohnlofts entstanden, welche mit einer überdurchschnittlichen Raumhöhe von etwa vier Metern und einer Wohnfläche von 45 qm bis 178 qm aufwarten können. Realisiert wurde die Sanierung von Hauser Projekt GmbH & Co. KG.

Jedes der Lofts – welche sich allesamt im ersten und zweiten Obergeschoss befinden – wurde individuell und nach den neuesten Standards ausgestattet. Zudem wurde das gesamte Gebäude energetisch saniert, sodass es nun den Standards eines Niedrigenergiehauses entspricht. Wir zeigen euch heute ein besonders schön gestaltetes Loft in der denkmalgeschützten Fabrik. Viel Spaß!