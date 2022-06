Kleines Haus mit viel dahinter

Im Erdgeschoss des Stadthauses ordnet sich eine extravagante Treppe an. Die Besonderheit liegt zum einen in der Breite und zum anderen in der Ausführung in dem natürlichen Material Holz. Betrachtet man diese von der Rückseite, erkennt man die einzelnen ausgebildeten Stufen. Über die Türen, die man auf der rechten Seite des Bildes erkennt, erhält man Zugang in den geschützten Innenhof, der direkt angrenzt.