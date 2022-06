7 praktische Ideen für kleine Balkons

Multifunktionale Möbel und Accessoires sind das A und O für den kleinen Balkon. Das balKonzept von Michael Hilgers, das wir bei unseren Experten von Xact Solution entdeckt haben, ist so ein Multitalent, das mehrere Fähigkeiten in sich vereint und uns dabei so wenig Platz wie möglich wegnimmt. Es handelt sich dabei um einen Tisch beziehungsweise eine Ablagefläche mit integriertem Blumenkasten, in dem man übrigens nicht nur Blumen oder Kräuter ziehen, sondern auf Partys mit ein wenig Eis auch sehr gut Getränke kühlen kann.